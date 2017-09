Paris Saint-Germain vence Lyon com Anthony Lopes a brilhar

Lusa 17 Set, 2017, 22:49 | Futebol Internacional

O guardião português deu um 'festival' de boas defesas no Parque dos Príncipes, defendendo mesmo uma grande penalidade de Cavani, aos 80 minutos, mas acabou por não conseguir impedir a derrota da sua equipa, com dois autogolos dos dois centrais.



O brasileiro Marcelo foi infeliz, aos 75 minutos, tendo o mesmo acontecendo a Morel, aos 86, num lance em que Lopes ainda impediu um remate de Mbappe.



O Paris Saint-Germain continua na liderança da prova com 18 pontos, mais três que o Mónaco, segundo classificado, que é liderada pelo português Leonardo Jardim.



No primeiro jogo do dia, um 'bis' de Clinton N'Jie garantiu a vitória do Marselha por 2-0 no campo do Amiens, num encontro em que Rolando foi titular na formação forasteira



O avançado camaronês marcou aos 52 e 55 minutos os golos que permitiram ao Marselha, adversário do Vitória de Guimarães na Liga Europa, subir ao sexto lugar, com 10 pontos.



Com Cafu a entrar em campo aos 85 minutos, o Metz foi vencer ao terreno do Angers, por 1-0, enquanto o Rennes, com Afonso Figueiredo como suplente não utilizado, foi derrotado em casa pelo Nice, igualmente por 1-0.