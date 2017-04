Paris Saint Germain vence Montpellier e é líder provisório da liga francesa

Lusa 22 Abr, 2017, 18:36 | Futebol Internacional

Os parisienses somam agora 80 pontos, mais três do que o Mónaco, sendo que a equipa treinada por Leonardo Jardim tem dois jogos a menos, enquanto o Montpellier continua o campeonato 'tranquilo' na 12.ª posição.



No Parque dos Príncipes, o PSG fez o primeiro golo aos 29 minutos, quando Cavani acolheu o cruzamento de Blaise Matuidi.



O internacional uruguaio, de 30 anos, marcou o 31.º golo na 'Ligue 1', onde cumpriu 32 jogos, e o 44.º tento na temporada em igual número de jogos.



Com Gonçalo Guedes a não sair do banco, foi o ex-Benfica Ángel Di María, com um remate de fora da área aos 48 minutos, a fixar o 2-0 final numa altura em que o Montpellier ameaçava o empate.



Ainda hoje, o lanterna-vermelha da competição, o Bastia, treinado por Rui Almeida, visita o Bordéus (19:00), enquanto o Nantes de Sérgio Conceição, 10.º classificado, visita o 'aflito' Caen, antes do grande jogo da jornada, no domingo, entre Lyon e Mónaco (20:15), onde Jardim, Bernardo Silva e João Moutinho estão obrigados a ganhar para voltar ao primeiro lugar.