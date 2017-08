Paris Saint-Germain volta a ganhar e isola-se na liga francesa

Lusa 25 Ago, 2017, 22:13 / atualizado em 25 Ago, 2017, 22:17 | Futebol Internacional

A equipa que visitou o Parque dos Príncipes era até à jornada anterior uma das três ainda sem ceder pontos, pelo que os parisienses só poderão ser alcançados nesta ronda pelo campeão Mónaco, que domingo receberá o Marselha.



Mesmo sem jogar bem, o Paris SG esteve melhor nos momentos essenciais da partida, mais uma vez com a sua nova estrela, Neymar, a provocar desequilíbrios, já que esteve na construção dos três golos.



Aos 20 minutos o uruguaio Edinson Cavani abriu a contagem, de grande penalidade. A falta fora feita por Saidy Janko, que derrubou Cavani, isolado após assistência de Neymar.



A jogada para o 2-0, aos 51 minutos, começa com um livre a 35 metros batido por Neymar. Na sequência da jogada, Thiago Motta, rematou em arco fora do alcance de Ruffier.



A dois minutos do fim os parisienses chegam ao 3-0. Neymar combinou bem com Meunier e a bola acabou por chegar a Cavani, que assim bisou na partida.



O arranque de campeonato continua assim demolidor por parte do Paris SG, com 14 golos marcados em quatro jogos e apenas dois consentidos.