Paris SG ganha em Brest e chega aos 10 pontos de avanço em França

Os parisienses ganharam com golos de Di María (39), a passe de Draxler, e Icardi (85), contra um apenas do Brest, de Grandsir, aos 72.



Com este resultado, a equipa de Thomas Tuchel chega aos 30 pontos, 10 mais do que o Angers, que ainda hoje joga em Reims.