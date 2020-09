Parma cai para último da Liga italiana depois de goleado em Bolonha

Quanto ao Bolonha, que também vinha de uma derrota na primeira ronda, sobe ao 10.º lugar, com três pontos.



Bruno Alves foi titular na defesa do Parma, formação que se viu reduzida a 10 para o último quarto de hora, por expulsão de Iacoponi.



O Bolonha chegou com alguma facilidade ao 2-0, com golos de Roberto Soriano, aos 16 e 30 minutos.



Na segunda parte, Soriano confirmou-se como o 'homem do jogo', ao assistir para golo o dinamarquês Andreas Olsen, aos 56.



O brasileiro Hernani reduziu, aos 67, e, com a equipa anfitriã já em vantagem numérica, o veterano goleador argentino Rodrigo Palacio apontou o 4-1, aos 90+1 minutos.