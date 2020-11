Parma de Bruno Alves empata na receção à Fiorentina

A equipa de Florença teve mais tempo de posse de bola, 61 por cento, e foi a única que fez quatro remates enquadrados à baliza, parados pelo guarda-redes da casa, Luigi Sepe, mas não conseguiu ser eficaz para levar os três pontos de Parma.



Noutro jogo da sétima jornada, que colocou frente a frente duas equipas que subiram esta época à Serie A, o Spezia venceu de forma concludente em casa do Benevento, por 3-0, com golos do médio Tommaso Pobega, aos 29 minutos, e do avançado francês M'Bala Nzola, aos 65 e 70.



No primeiro jogo disputado, este sábado, a Sampdoria perdeu em Cagliari por 2-0, num encontro em que jogou com menos um elemento durante toda a segunda parte, falhando a subida provisória ao último lugar do pódio.



Na arena de Sardenha, a "Samp", que teve o português Adrien Silva em campo a partir do minuto 77, ficou condicionada muito perto do intervalo, face ao vermelho direto exibido a Tommaso Augello (40), crucial para o que viria a acontecer no segundo tempo.



O médio João Pedro, ex-Estoril Praia, de grande penalidade, colocou os locais em vantagem, aos 48 minutos, e o uruguaio Nahitan Nandez (69) fechou a contagem, que permite à equipa "rossoblu" apanhar a "Samp" no 10.º lugar, ambas com 10 pontos.



Em função dos resultados de sábado, o Spezia subiu ao 13º lugar, com oito pontos, o Benevento segue em 16º, com seis, enquanto a Fiorentina soma oito pontos, em 12.º, e o Parma tem seis pontos, em 15º.



A Serie A é liderada pelo AC Milan, com 16 pontos, seguido do Sassuolo, que tem mais um jogo, com 15, da Juventus, da Atalanta, ambos com 12, em terceiro e quarto lugares, respetivamente.