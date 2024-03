Particular Bósnia-Israel cancelado por motivos de segurança

A partida foi cancelada “após consultas com as autoridades competentes sobre as circunstâncias da atual situação de segurança e alto nível de risco de jogos com a seleção nacional israelita”, informou aquela federação no seu sítio oficial.



O comunicado refere também que a UEFA permitiu o cancelamento do jogo, sem mais detalhes.



As duas equipas foram derrotadas na quinta-feira em jogos dos play-off de qualificação para o Euro2024. A Bósnia perdeu por 2-1 contra a Ucrânia e Israel por 4-1 frente à Islândia.