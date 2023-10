Paulo Bento continua a ganhar com a seleção dos Emirados Árabes Unidos

O terceiro jogo do português Paulo Bento como selecionador dos Emirados Árabes Unidos, hoje realizado no Dubai, saldou-se por nova vitória, desta feita por 2-1, frente ao Líbano, em partida particular.

No Estádio Al Maktoum marcaram para os Emirados Caio Canedo, aos 26 minutos, e Sultan Adil, aos 90+4. O golo libanês foi de Karim Darwich, aos 34.



Este foi o terceiro jogo de Paulo Bento aos comandos daquela seleção asiática, que orienta desde julho, sucedendo no posto ao argentino Rodolfo Arruabarrena.



Na quinta-feira, venceu o Kuwait, de Rui Bento, também no Dubai, por 1-0, e na estreia, em 12 de setembro, em partida disputada em Zagreb, bateu a Costa Rica, por 4-1.



O antigo selecionador de Portugal e Coreia do Sul foi contratado com a missão de apurar o país para o Mundial de 2026, começando a campanha em 15 de novembro, na receção ao Nepal.