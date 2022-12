Paulo Bento despede-se grato à Coreia do Sul

”, disse Paulo Bento, em mensagem partilhada nas redes sociais.O treinador, de 53 anos, esteve mais de cinco anos como selecionador de futebol da Coreia do Sul, cargo que assumiu em agosto de 2018, conquistando um troféu, a Taça do Este Asiático, em 2019.No início do mês, após a eliminação nos oitavos de final do Mundial do Catar, em jogo diante do Brasil (4-1), Paulo Bento revelou que o futuro não passaria pela seleção sul-coreana, numa decisão que já estava tomada desde setembro.Hoje, o treinador deixou muitos agradecimentos na mensagem que partilhou e foi também publicada pela Federação sul-coreana.”, disse o técnico português, expressando agradecimento pelo "afeto" e "respeito" que todos lhe deram.Paulo Bento disse ainda que o momento é de olhar para o futuro, mas com a certeza de que a Coreia do Sul fará sempre parte.", disse, num momento em que ainda é uma incógnita qual a futura equipa.Na carreira, o antigo futebolista iniciou a carreira de treinador a nível sénior no Sporting, transitando dos juniores, assumindo mais tarde a seleção de Portugal, o Cruzeiro do Brasil, o Olympiacos da Grécia e os chineses do Chongqing Dandai.