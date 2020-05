Paulo Dybala está curado e pode iniciar treino individual na Juventus

“Dybala foi submetido à pertinente dupla verificação do coronavírus Covid-19. Os testes foram negativos. Portanto, o jogador está curado e não está mais sujeito a isolamento em casa”, noticiou a ‘vecchia signora’.



O colega de Cristiano Ronaldo nos campeões transalpinos testou positivo a 21 de março e era um dos três jogadores contagiados da Juventus, a par do francês Blaise Matuidi e do italiano Daniele Rugani, que também já estão recuperados.



O atleta argentino admitiu que sofria de fortes sintomas no início da doença, com dores nos músculos e na cabeça, mas disse que se sente bem há várias semanas, pelo que estava somente a aguardar a certificação da sua recuperação.



Dybala, que esteve estas semanas em casa, em Turim, com a namorada Oriana Sabatini, pode agora começar a treinar individualmente, como ditam as atuais regras sanitárias em Itália, no centro desportivo do clube.



Depois de Estados Unidos e Inglaterra, a Itália é o terceiro país do mundo com mais mortes, 29.315, tendo ainda mais de 213 mil casos de infetados.



A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 257 mil mortos e infetou quase 3,7 milhões de pessoas em 195 países e territórios.



Mais de um 1,1 milhões de doentes foram considerados curados.