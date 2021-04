Paulo Fonseca assume jogo `grande` da carreira frente ao "líder" Bruno Fernandes

“Sim, será até agora o jogo mais importante da minha carreira na Europa. Mas, sobretudo, é uma grande oportunidade para o clube e também para a cidade e os jogadores. Nem todas as equipas têm a possibilidade de defrontar o Manchester United numas meias-finais”, afirmou Paulo Fonseca, em entrevista à ESPN, referindo-se à eliminatória da Liga Europa.



Com a Roma em sétimo lugar na Serie A, a 11 pontos dos lugares de acesso à Liga dos Campeões, o grande objetivo da época, Paulo Fonseca assumiu que conquistar a Liga Europa ganhou maior importância esta temporada e enalteceu as qualidades do seu compatriota Bruno Fernandes.



“O Bruno é incrível. O que eu acho notável é a sua personalidade. Ele tem muita qualidade, mas também é um líder, um lutador e é muito, muito inteligente. Não fiquei surpreendido que, em tão pouco tempo, se tenha tornado no líder do Manchester United”, confessou o técnico de 48 anos.



O antigo treinador de FC Porto, Sporting de Braga e Paços de Ferreira abordou igualmente o tema da Superliga europeia e mostrou-se satisfeito por o projeto não ter sido realizado.



“Acho que demos um grande exemplo para o mundo, para a sociedade. O mais importante são os adeptos. Eu entendo que os maiores clubes querem mais dinheiro, mas também são os que gastam mais dinheiro. Agradeço, portanto, aos adeptos, aos jogadores, aos treinadores, a todos que se posicionaram contra isso. Se a Superliga tivesse acontecido, poderia ter matado o futebol de verdade”, concluiu.



O Manchester United-Roma, da primeira mão das meias-finais da Liga Europa, está agendado para quinta-feira, às 20h00, em Old Trafford.