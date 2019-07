Partilhar o artigo Paulo Fonseca satisfeito por Roma iniciar Série A com três jogos no Olímpico Imprimir o artigo Paulo Fonseca satisfeito por Roma iniciar Série A com três jogos no Olímpico Enviar por email o artigo Paulo Fonseca satisfeito por Roma iniciar Série A com três jogos no Olímpico Aumentar a fonte do artigo Paulo Fonseca satisfeito por Roma iniciar Série A com três jogos no Olímpico Diminuir a fonte do artigo Paulo Fonseca satisfeito por Roma iniciar Série A com três jogos no Olímpico Ouvir o artigo Paulo Fonseca satisfeito por Roma iniciar Série A com três jogos no Olímpico