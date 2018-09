Paulo Fonseca vence e vê Shakthar cada vez mais líder na Ucrãnia

Lusa Comentários 15 Set, 2018, 20:21 | Futebol Internacional

A equipa, que venceu com golos de Marlos (26 minutos) e Kovalenko (88), passou a ter mais cinco pontos do que o adversário de hoje, que poderá ainda ser alcançado no segundo lugar pelo Dínamo Kiev.



A equipa de Kiev tem dois jogos em atraso, um dos quais a disputar já no domingo, na visita ao FK Zorya Luhansk.



O Vorskla Poltava, que é adversário de Sporting no grupo E da Liga Europa, é quarto classificado, depois de hoje ter vencido no terreno do Karpaty (9.º), por 1-0, num jogo em que na equipa da casa jogou o ex-'leão' Cristian Ponde.