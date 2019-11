Paulo Sérgio `junta-se` a Rui Vitória nos 16 avos de final da Taça da Arábia Saudita

O Al Taawon, equipa treinada pelo português Paulo Sérgio, qualificou-se hoje para os 16 avos de final da Taça do Rei da Arábia Saudita, ao vencer em casa o Al-Lewaa, por 3-0.