Paulo Sérgio levou o Sporting a virar uma eliminatória

Esta quinta-feira o Sporting defronta o Villarreal em jogo da 2.ª mão dos 16 avos de final da Liga Europa., a partir das 17h55.







Na 1.ª mão em Alvalade os espanhóis venceram por 1-0. Agora é preciso que os verde e brancos tentem a remontada.



O Sporting só seguiu em frente nas taças da UEFA uma vez depois de começar com uma derrota em casa.Foi com o Brondby, da Dinamarca, em 2010/2011, no acesso à fase de grupos da Liga Europa, com golos de Evaldo, Nuno André Coelho e Yannick Djaló.Os sportinguistas perderam em casa por 2-0 e venceram fora por 3-0.Era treinador dessa equipa Paulo Sérgio que recordou a eliminatória com agrado.