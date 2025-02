Paulo Sousa atinge recorde de 24 jogos de invencibilidade do Shabab Al-Ahli



Abu Dhabi, 23 fev 2025 (Lusa) – O treinador português Paulo Sousa entrou hoje para a história do Shabab Al-Ahli, dos Emirados Árabes Unidos, ao conseguir uma série de 24 jogos sem perder.



Com o triunfo, por 2-0, sobre o lanterna-vermelha Al-Orooba, a formação orientada pelo técnico luso atinge assim as 19 vitórias e cinco empates, superando o registo de 23 desafios sem derrotas, atingido em 1976 e em 2014.



A somar a este facto, o Shabab ampliou para sete pontos a vantagem na liderança no campeonato, já que o Al-Sharjah, o seu mais direto perseguidor, perdeu.



Paulo Sousa já tinha alcançado um outro feito no clube, nomeadamente o maior número de pontos alcançados na primeira volta.