O Desportivo do Huíla é 10.º classificado do Girabola, com 25 pontos, todos conquistados na primeira volta, e está numa série de cinco derrotas consecutivas e seis jogos sem vencer.O diretor geral do clube, Carlos Manuel, deu um voto de confiança ao treinador luso, que na presente época, à frente da equipa no Girabola, somou, até ao momento, apenas seis vitórias em 22 jogos.