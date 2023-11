Pavard desfalca Inter devido a lesão no joelho

De acordo com a nota divulgada pelos "nerazzurri" no site oficial, os exames realizados esta segunda-feira pelo defesa confirmaram as sequelas da lesão contraída no sábado, na partida diante da Atalanta, que o levou a ser substituído ainda no decorrer da primeira parte.O Inter adiantou que Pavard, pelo que dificilmente estará apto antes do final do ano, segundo avança a imprensa transalpina.Desta forma, o defesa gaulês, de 27 anos, deverá falhar os próximos 11 encontros do líder da Serie A, entre os quais diante do Benfica, em 29 de novembro, no Estádio da Luz, para a quinta jornada do Grupo D da Liga dos Campeões.