Pavel Vrba considera Sporting favorito, mas acredita que Plzen pode surpreender

Lusa Comentários 07 Mar, 2018, 18:59 / atualizado em 07 Mar, 2018, 18:59 | Futebol Internacional

O técnico checo fazia a antevisão ao desafio de quinta-feira, mostrando-se pouco conhecedor das individualidades 'leoninas' e não referindo mesmo um único nome do plantel de Jorge Jesus. Ainda assim, deixou elogios à equipa portuguesa.



"Com certeza que o Sporting é favorito. Tem uma grande experiência e jogadores fortes. Não quero falar de nomes, preocupo-me com a qualidade coletiva. Dos jogos que vi, praticam um jogo ofensivo e seguem uma filosofia de divertir o público", começou por dizer, em conferência de imprensa.



No comando dos líderes do campeonato checo, com menos um jogo e nove pontos de vantagem sobre o segundo classificado, o Slavia de Praga, Pavel Vrba fala em "respeito" pelos 'leões', apesar de deixar claro que a sua equipa "madura" tem "condições e alguma experiência para chatear" o jogo do Sporting.



Quanto à posição delicada que o Sporting ocupa na Liga portuguesa, o treinador do Plzen não crê que isso enfraqueça os 'leões' na Liga Europa e consequentemente possa ser uma vantagem para os seus jogadores.



"Eu vi o último jogo contra o FC Porto (derrota por 2-1). Jogaram muito bem e vão tentar dar o máximo na luta pelo título. Para nós, não deve ser uma grande vantagem, porque eles lutam até ao último minuto", declarou.



Por seu turno, o médio checo Daniel Kolár referiu que o Plzen irá fazer de tudo para ultrapassar o Sporting, sem esquecer de salientar que entrar em campo com graus positivos será benéfico, contrariamente ao que acontece na República Checa.



"Para nós é uma motivação enorme estar aqui, temos grandes ambições e vamos fazer tudo por tudo para conseguir passar o Sporting. Já vimos alguns vídeos, são uma equipa com muito sucesso quando jogam nas provas europeias. Vais ser mais agradável jogar com temperaturas positivas e neste relvado", disse.



Na quinta-feira, o Sporting recebe o Viktoria Plzen, no Estádio José Alvalade, pelas 20:05, em encontro da primeira mão dos oitavos de final, que será dirigido pelo bielorrusso Aleksei Kulbakov.