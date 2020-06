Payet renova pelo Marselha até 2024 com substancial baixa de salário

"Amo o clube e estou pronto para fazer o que for preciso para ajudá-lo", disse Payet, avançado internacional gaulês de 33 anos.



Segundo o presidente do clube, Jacques-Henri Eyraud, na próxima época Payet vai reduzir o seu salário para metade e em 30% para a temporada seguinte, 2021/22.



Nos dois anos adicionais do contrato que acabou de assinar, de 2022 a 2024, Payet vai ter o salário “indexado ao número de jogos que disputar”, dispensando ainda “os seus bónus pela qualificação europeia”.



"O clube contratou-me há alguns anos quando eu estava a precisar, fizeram o necessário para eu voltar. Agora quero devolver o que o clube me deu”, justificou Payet.



O atleta passou pela primeira vez pela equipa entre 2013 e 2015, sendo que foi resgatado aos ingleses do West Ham posteriormente, em 2017, por 30 milhões de euros.



“Já disse várias vezes que gosto deste clube e que a minha família se sente bem aqui. Já tinha pensado nisto quando o presidente disse que os jogadores deviam fazer um esforço. Quem melhor do que eu para liderar pelo exemplo? Quero fazer verdadeiramente parte do Marselha”, concluiu Payet.