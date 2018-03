Pedro Barny revela características do Egito

Mário Aleixo - RTP Comentários 20 Mar, 2018, 09:49 / atualizado em 20 Mar, 2018, 09:49 | Futebol Internacional

Os egípcios são mais fortes que Marrocos, seleção também do norte de África que a equipa portuguesa defrontará na primeira fase do Mundial da Rússia 2018.



A radiografia em jeito de comparação entre as duas seleções é feita na Antena 1, por Pedro Barny, técnico português e atual líder da equipa do Ismailia, segunda classificada do campeonato egípcio.



Awad é o único jogador do Ismailia, treinado por Pedro Barny que irá defrontar Portugal.



Mas o técnico português conhece bem muitos outros. As características do futebol egípcio são muito físicas.





Dos muitos jogadores que atuam fora do país destaca-se Moamed Salah.O desempenho de Salah médio ala esquerdo, do Liverpool, é de tal forma seguido pelos egípcios no país que o próprio Pedro Barny é abordado constantemente na rua, sendo questionado sobre as reais possibilidades de um dia o jogador poder chegar ao nível de Cristiano Ronaldo.No Egito a população local está desejosa de ver a seleção defrontar Portugal.A representação egípcia regressa à fase final de um mundial 28 anos depois. Foi em 1990 que esteve pela última vez num campeonato do mundo.Pedro Barny, atualmente no Ismailia, de novo no país onde trabalhou com Manuel José.O antigo defesa central tem a equipa no segundo lugar do campeonato a 19 pontos do líder Al-Alhy.