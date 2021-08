Pedro Brazão reforça Famalicão

O jogador, de 18 anos, chega do Nice, no qual se notabilizou, mas começou o trajeto futebolístico no Damaiense.



O jovem foi lançado na Ligue 1 com apenas 16 anos e tornou-se, no decorrer da temporada 2018/2019, o português mais jovem de sempre a atuar numa das cinco principais liga europeias.



O extremo captou ainda a atenção dos responsáveis técnicos das seleções nacionais, somando internacionalizações pelas equipas sub-16, sub-17, sub-18 e sub-19.



Em 2019 integrou a convocatória da seleção sub-17 que participou no Campeonato da Europa, prova na qual foi utilizado em todos os jogos pelo selecionador Emílio Peixe.



“Estou muito contente por regressar a Portugal e muito honrado por poder fazê-lo através de um clube como o Futebol Clube de Famalicão”, admitiu, realçando as razões que o fizeram aceitar o convite: “as últimas épocas têm demonstrado que este é um clube muito capacitado na valorização de jovens jogadores. Pretendo cimentar-me no futebol português e o Famalicão é o ideal para poder demonstrar todo o meu valor”.



Pedro Brazão descreveu-se como “um jogador tecnicista e que pode jogar na ala ou em zonas interiores”, demonstrando ainda a satisfação que sente “em assistir os companheiros para golo”.



Pedro Brazão é o nono reforço do Famalicão para 2021/22, depois de Alex Nascimento, Hernán De La Fuente, Pedro Marques, Dylan Batubinsika, Rúben Lima, Dalberson, Bruno Rodrigues e David Tavares. Bruno Alves também chegou a ser apresentado, no entanto, acabou por sair ainda antes do início do campeonato.