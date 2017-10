Pedro Caixinha de saída do Rangers

26 Out, 2017, 17:38 / atualizado em 26 Out, 2017, 17:38 | Futebol Internacional

A informação surgiu na conta de Twitter do clube escocês. A direção do clube reuniu-se após os desaires mais recentes: empate com o Kilmarnock e uma eliminação nas meias-finais da Taça da Liga inglesa frente ao Motherwell (2-0). O Rangers é atualmente o quarto classificado na liga escocesa, a oito do líder Celtic.



Num comunicado publicado no seu site oficial, o Rangers revelou a saída do treinador de 46 anos e assumiu que Caixinha não estava a cumprir os objetivos que foram traçados no inicio da época.



"Pedro Caixinha foi nomeado em março, mas os resultados têm sido uma desilusão e não estão de acordo com o nível de investimento que foi feito na equipa", lê-se na nota do emblema de Glasgow.



Caixinha deixa o Rangers no quarto lugar do campeonato, a oito pontos do líder Celtic, e recentemente foi eliminado nas meias-finais da Taça da Liga pelo Motherwell (2-0), num encontro em que no final criticou publicamente a atitude dos seus jogadores.



No clube escocês alinham os portugueses Bruno Alves, Fábio Cardoso, Candeias e Dálcio Gomes.



Graeme Murty, treinador da formação, vai assumir interinamente o comando da equipa principal dos Rangers, até que seja nomeado um novo técnico.