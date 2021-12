Pedro Caixinha regressa ao comando técnico do Santos Laguna

”, assumiu o técnico, ao sítio oficial dos "guerreros" na Internet.Pedro Caixinha, de 51 anos, sucede ao cargo ao uruguaio Guillermo Almada, que levou o Santos Laguna até aos quartos de final do torneio de abertura da edição 2021/22 do campeonato mexicano, caindo frente ao Tigres devido à regra dos golos fora de casa.”, frisou.Natural de Beja, coroou a primeira experiência como técnico principal no estrangeiro em 2014/15, ao vencer um torneio de conclusão da Liga mexicana, outro torneio de abertura da Taça do México e uma Taça dos Campeões do México pelo emblema de Torreón.”, finalizou Pedro Caixinha, a caminho da terceira experiência no México.O treinador orientou os sauditas do Al Shabab entre agosto de 2020 e janeiro deste ano, depois de passar pouco mais de duas temporadas no Cruz Azul, clube no qual arrebatou uma Supertaça e outro torneio de abertura da Taça do México, ambos em 2018/19.Entre as duas primeiras passagens pelo continente norte-americano, Pedro Caixinha comandou os cataris do Al Gharafa (2015-2017) e os escoceses do Rangers (2017).

A carreira de treinador principal arrancou com experiências ao serviço de União de Leiria (2010-2011) e Nacional (2011-2012) na I Liga portuguesa, depois de já ter sido durante diversos anos adjunto de José Peseiro, entre Sporting, os sauditas do Al Hilal, os gregos do Panathinaikos, os romenos do Rapid Bucareste ou a seleção da Arábia Saudita.