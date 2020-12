Pedro Caixinha vence José Garrido em duelo de treinadores portugueses na Arábia

O avançado português Fábio Martins, que alinha no Al-Shabab por empréstimo do Sporting de Braga, inaugurou o marcador aos 18 minutos, tendo Nawaf Al Abid ampliado a vantagem, aos 48.



A formação orientada por José Garrido reduziu a desvantagem com um golo do angolano Fábio Abreu, aos 71, tendo a equipa da casa estabelecido o resultado final, aos 78 minutos, por Cristian Guanca.



O Al-Shabab segue na terceira posição da liga, com 18 pontos, menos quatro do que o Al-Hilal, que lidera, enquanto o Al Batin ocupa a 10.ª posição, com 11 pontos.