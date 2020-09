Pedro Emanuel bate Rui Vitória no duelo da ‘Champions’ asiática entre Al Ain e Al Nassr

O embate de esta quinta-feira entre treinadores portugueses na sexta jornada do grupo D da Liga dos Campeões asiática terminou com o Al Ain, de Pedro Emanuel, a arrancar a vitória em casa do Al Nassr, de Rui Vitória, por 1-0.