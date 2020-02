Pedro Emanuel goleia com `mão cheia` de golos nos Emirados Árabes Unidos

Este foi o segundo jogo de Pedro Emanuel no campeonato, depois de o antigo futebolista ter assinado no início de janeiro, substituindo no cargo de treinador o croata Ivan Leko, que já estava, à 12.ª jornada, a oito pontos.



Hoje, diante do oitavo classificado, o Al Wasl, a equipa de Pedro Emanuel teve Abdulla expulso aos 65 minutos, por acumulação de amarelos, mas venceu com golos de Abdulrahman (03 e 09 minutos), Laba (54 e 85) e Marrof (90+4).