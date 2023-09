Pedro Gonçalves apura seleção angolana para Taça das Nações Africanas

Os angolanos, que ao longo dos noventa minutos abordaram melhor o jogo em relação ao adversário, por duas vezes levaram a bola à trave da baliza contrária, por Gerson Dala e Mabululu, respetivamente, com vários lances enquadrados com a baliza a serem desperdiçados.



Os angolanos regressam pela nona vez à competição africana, quatro anos depois, e terminaram em segundo do grupo E, com nove pontos, atrás do líder Gana, que venceu o grupo com doze, fruto da vitória esta tarde sobre a República Centro Africana, por 2-1, e que ficou em terceiro, com sete, enquanto o Madagáscar classificou-se na última posição, com três.



No fim do jogo, o selecionador Pedro Gonçalves manifestou-se satisfeito, apesar de reconhecer haver ainda longo trabalho pela frente.



"Mais uma vez conseguimos chegar à fase final de uma CAN. Estamos muito satisfeitos, porque concretizámos esse objetivo. Procuramos estar sempre focados no jogo, tivemos dificuldades, mas soubemos revelar o espírito de sacrifício. Angola está a ganhar consistência, mas ainda temos de melhorar em muitas coisas" disse.



Já o defesa esquerdo do Petro de Luanda Tó Carneiro expressou felicidade pelo feito.



"Estou muito feliz, foi muito dura a qualificação, mas graças a Deus conseguimos" expressou.



A 34.ª edição da Taça das Nações Africanas de futebol vai ser disputada entre 13 de janeiro e 11 de fevereiro de 2024, na Costa do Marfim.