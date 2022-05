Pedro Gonçalves convoca 29 jogadores na seleção angolana

Destaque para o regresso de Gelson Dala, após sucessivas ausências, e para as estreias de Danilson, Julinho, Higino Vitoriano e Gigli Ndefe, numa lista que conta com seis jogadores que alinham em Portugal.



A seleção angolana concentra-se a partir de sábado.



Na fase de qualificação para a CAN2023, que arranca dentro de duas semanas, a seleção angolana de futebol, que está inserida no Grupo E, vai defrontar as congéneres da República Centro Africana, em 1 de junho, em Luanda, cinco dias depois joga diante do Madagáscar, no reduto deste, e na terceira jornada defronta o Gana.



Lista de 29 convocados:



- Guarda-redes: Kadú (Oliveirense, Por), Hugo Marques (Cape Town, África do Sul) e Ricardo Baptista (Casa Pia, Por).



- Defesas: Tó Carneiro, Kinito e Eddie Afonso (Petro de Luanda), Buatu (Eyupspor, Tur), Danilson (Interclube), Gigli Ndefe (Banik Ostrava, R. Checa), Núrio Fortuna (Gent, Bel), Vitoriano e Kialunda (Sagrada Esperança).



- Médios: Freddy (Antalyaspor, Tur), Megue (Petro de Luanda) Beni (Trofense, Por), Higino (Interclube), Batxi (Desportivo de Chaves, Por), Show (Ludogorets, Bul), Mário Balbúdia (1.º de Agosto), Estrela (Erzurumspor, Tur) e Zito Luvumbo (Cagliari, Ita).



- Avançados: Yano (Petro de Luanda), Zine (1.º de Agosto), Hélder Costa (Valência, Esp), Gelson Dala (Al-Wakrah, Qat), Julinho (Interclube), Ary Papel (Al-Akhdar, Lib), Nelson da Luz (Vitória de Guimarães, Por) e Capita (Trofense, Por).