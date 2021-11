Pedro Gonçalves convoca 29 jogadores para os jogos da seleção angolana

Destaque para o regresso do avançado do Sport Clube União Torreense Mateus Galiano, que se vai despedir da seleção angolana no jogo diante do Egito, apurou a Lusa de fonte ligada à Federação Angolana de Futebol.



Angola e Egito defrontam-se no dia 12 de novembro, em Luanda, em jogo da quinta jornada do grupo F, e encerra a campanha para o Mundial Qatar2022, no dia 16 do mesmo mês, frente a Líbia, em Benghazi.



Os angolanos já não têm hipótese de se apurar, em consequência de três derrotas e uma vitória, perfazendo três pontos alcançados, na última posição.



O grupo é liderado pelo Egito, com dez pontos, seguido pela Líbia que tem seis, e o Gabão ocupa o terceiro lugar, com quatro pontos.



Lista de convocados:



- Guarda-redes: Augusto Mualucano, Hugo Marques e Ricardo Batista.



- Defesas: Eddie Afonso, Jonathan Buatu, Kialonda Gaspar, Tó Carneiro, Daniel Liberal, Quinito, Karanga, Pedro Francisco e Vidinho.



- Médios: Carlinhos, César Sousa, Domingos Andrade, Herenilson, Show, Mário Barburdia, Megue e Estrela.



- Avançados: Helder Costa, Capita, Mbala Nzola, Zine, Jeremy Bela, Ary Papel, Lépua, Depú e Mateus Galiano.