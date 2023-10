Pedro Gonçalves prepara Angola para a CAN

Entre os eleitos, sete jogam em Portugal, nomeadamente, os médios Maestro (Benfica), Domingos Andrade (Felgueiras), Mário Balbúrdia (Mafra), Kialunda Gaspar (Estrela Amadora), Keliano Manuel (Estrela da Amadora), Depú (Gil Vicente) e Kadu (Oliveira do Hospital).



A seleção angolana defronta Moçambique em 13 deste mês, no Estádio de Albufeira, e no dia 17 joga diante da República Democrática do Congo, no Estádio Bonfim, em Setúbal.



O grupo concentra-se em Portugal, onde já se encontra Pedro Gonçalves, que disse que o objetivo do duplo confronto é preparar a seleção angolana para a Taça das Nações Africanas (CAN) do próximo ano, na Costa do Marfim.



Lista dos convocados:



- Guarda-redes: Neblu (1° de Agosto), Kadu (Oliveira do Hospital, Por) e Antônio Dominique (Étoile Carouge, Sui).



- Defesas: Anderson Lucoqui (Hertha, Ale), Tó Carneiro (Petro de Luanda), Danielson (Interclube), Gigli Ndefe (Banik Ostrava, Che), Quinito (Petro de Luanda), Jonathan Buatu (Valenciennes, Fra), Kialunda Gaspar (Estrela da Amadora, Por) e Rui Modesto (AIK, Sue).



- Médios: Fredy (Eypspor, Tur), Maestro (Benfica B), Domingos Andrade (Felgueiras, Por), Keliano Manuel (Estrela da Amadora, Por), Show (Maccabi Haifa, Isr), Mário Balbúrdia (Mafra, Por) e Estrela (Erzurumspor, Tur).



- Avançados: Zine (AEK, Gre), Mabululu (Al Ittihad, Egi), Milson (Maccabi Telavive, Isr), Hélder Costa (Leeds, Ing), Ivan Cavaleiro (Lille, Fra), Jerson Fala (Al-Wakrah, Qat), Depú (Gil Vicente, Por) e Zito Luvumbo (Cagliari, Por).