Pedro Gonçalves quer Angola na fase final da CAN2025

O treinador luso almeja vencer os próximos jogos, a começar pelo duplo confronto com o Níger, em 11 de outubro, no estádio 11 de Novembro, em Luanda, e quatro dias depois fora, em jogos das terceira e quarta jornadas.”, manifestou.Angola lidera o Grupo F, com seis pontos, seguida do Sudão, que tem três, enquanto Gana e Níger somam um ponto cada.O maior torneio africano de futebol disputa-se de 21 de dezembro de 2025 a 18 de janeiro de 2026, em Marrocos.