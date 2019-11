Pedro Martins classifica como "excelente" a época do Olympiacos

No campeonato, apesar do empate do último fim de semana frente ao Xanthi, o Olympiacos segue na liderança, com sete vitórias em nove jogos, e Pedro Martins diz que o balanço por esta altura "não podia ser melhor"."A prestação da nossa equipa até agora tem sido excelente, com sete jogos e dois empates no campeonato. Há ainda muito jogo pela frente, na Grécia o campeonato tem um 'play-off', mas pedir mais do que isto seria demais face ao que a equipa podia dar nesta fase", afirmou o treinador luso em entrevista à agência Lusa.Quanto ao desempenho europeu, o técnico de 49 anos diz que chegar à fase de grupos da Liga dos Campeões foi "muito importante", mas admite que será difícil contrariar o favoritismo de Bayern Munique e Tottenham no apuramento para os oitavos de final.

O treinador português Pedro Martins afasta para já a possibilidade de regressar a Portugal e diz que está completamente focado e feliz no clube helénico."Quando me sinto bem, não penso em mais nada a não ser fazer o meu trabalho. Gostaria de experimentar outros campeonatos, por serem verdadeiramente fantásticos, como o inglês, mas por agora não penso nesse cenário. E não é por falta de ambição é porque estou feliz e num grande clube, com seis milhões de adeptos que amam o clube, e me permite lutar por títulos", diz o português.Sobre a possibilidade de regressar a Portugal, o treinador, que já orientou o Marítimo, o Rio Ave e o Vitória de Guimarães, considera que tem feito uma carreira em crescente, admite que lhe faltou representar um dos “grandes”, mas diz não estar preso a esse objetivo. Aliás, revela mesmo que dá pouca importância de cada vez que os jornais portugueses colocam o seu nome na primeira página associado a Benfica, FC Porto ou Sporting.Crítico em relação à gestão que é feita em Portugal, Pedro Martins frisa ainda que esta questão tem ligação com a falta de competitividade crescente do futebol português, que teme que possa acentuar-se nas próximas épocas."Raramente conseguimos lutar com outras equipas da Europa como fazíamos há alguns anos. O rumo que tomámos cada vez trará mais dificuldades, e se não percebermos rapidamente que o negócio não pode ser gerido de forma clubística, corremos o sério risco de passarmos a disputar uma espécie de segunda divisão da Europa", alerta o treinador.Sobre a formação, Pedro Martins adverte que não está a ser solução para a falta de competitividade que identifica."A formação tem assegurado o nível mínimo de saúde financeira dos clubes, mas raramente os jogadores ficam no clube. Tem-se feito muito na formação, mas os jogadores de qualidade desaparecem rapidamente. Não havendo competitividade e um futebol atrativo será difícil ter condições para fazer uma inversão desse cenário", termina.O português Ruben Semedo está neste momento a representar o Olympiacos, clube treinado pelo português Pedro Martins, que diz conhecer o interesse do Benfica no central e diz-se preparado para o perder na reabertura do mercado."Como treinadores estamos sempre preparados para isso, ainda para mais quando sabemos que há necessidade do clube em vender para sustentar o orçamento", admite Pedro Martins, que em entrevista à agência Lusa confirmou também que o Benfica é uma possibilidade."Fala-se muito no Benfica, mas não é só o Benfica, porque sei que há muitos clubes interessados nele", diz o técnico.No Olympiacos há mais dois portugueses que têm estado em destaque, Podence e José Sá, titulares no líder do campeonato grego e já chamados por Fernando Santos à seleção nacional. Pedro Martins acredita que é uma prova do seu valor e também do trabalho que está a ser feito no emblema helénico.

"É um orgulho ver a sua chamada depois de terem saído de Portugal. É fruto do trabalho que têm vindo a desenvolver e da qualidade do jogo do Olympiacos. Fico feliz porque sei que é um grande sonho deles representar a seleção nacional", termina o técnico luso.