Pedro Martins confia em vitória sobre o FC Porto e passagem à Liga Europa

“Tenho a convicção de que vamos passar, mas vai ser um jogo difícil, temos de estar muito focados, não cometer os erros que já cometemos nesta fase de grupos e ter muito mais eficácia ofensiva quando tivermos oportunidades de golo”, afirmou o técnico, em conferência de imprensa.



Na antevisão ao encontro, Pedro Martins disse esperar que o Olympiacos tenha “o mesmo desempenho que teve no Estádio do Dragão, mas com maior eficácia ofensiva e sem cometer os erros” que ditaram o triunfo do FC Porto, por 2-0, na segunda jornada.



À entrada para a derradeira ronda, o FC Porto já assegurou o segundo lugar do grupo e a passagem aos oitavos de final, juntamente com o líder Manchester City, enquanto Olympiacos e Marselha, ambos com três pontos, lutam pela terceira posição, que dá acesso à Liga Europa.



“O FC Porto está com todo o mérito na próxima fase, mas os jogos entre as três equipas [Olympiacos, FC Porto e Marselha] foram todos muito competitivos. A equipa que errou menos e foi mais eficaz, que foi o FC Porto, fez a diferença”, analisou Pedro Martins.



Por outro lado, Pedro Martins rejeitou que o Olympiacos tenha qualquer vantagem pelo facto de o FC Porto poder apresentar uma equipa de segundas linhas: “O FC Porto tem um plantel de grande valor e competitivo. Quem jogar, vai dificultar a nossa tarefa, mas acredito que vamos fazer um bom jogo e vencer.”



A mesma ideia tem o médio português Pêpê Rodrigues, que “conhecendo o treinador” Sérgio Conceição, acredita que os ‘portistas’ “querem ganhar todos os jogos”, mesmo tendo já garantido o apuramento para os ‘oitavos’.



“Temos muita vontade de vencer o jogo, para continuarmos na Europa. O FC Porto é uma grande equipa, com grandes jogadores. Temos de estar ao nosso melhor nível”, afirmou o médio, dando a ‘receita’ para o jogo de quarta-feira: “Temos de tirar-lhes a bola e controlarmos o jogo ao nosso ritmo.”



Ainda assim, o ex-jogador do Vitória de Guimarães e um dos seis portugueses que integram o plantel do Olympiacos, juntamente com José Sá, Rúben Semedo, Rúben Vinagre, Tiago Silva e Bruma, admitiu que os campeões helénicos tinham capacidade para “ter feito mais” na Liga dos Campeões e poderiam “ter passado o grupo”.



Olympiacos e FC Porto jogam na quarta-feira, a partir das 20:00 (hora de Lisboa), em Atenas, em jogo da sexta jornada do grupo C da Liga dos Campeões, que será dirigido pelo alemão Felix Brych.