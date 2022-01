Pedro Martins renova com Olympiacos até 2024

Pedro Martins, de 51 anos, está ao leme do emblema do Pireu há três épocas e meia, tendo conquistado dois campeonatos helénicos e uma Taça, sendo que, na presente edição da Liga, comanda de forma destacada, com 46 pontos, mais nove do que o segundo colocado PAOK.

Antes de orientar o Olympiacos, no qual atuam os compatriotas Rúben Semedo e Rony Lopes, Pedro Martins esteve ao leme de clubes como o Marítimo, entre 2010 e 2014, Rio Ave, nas duas temporadas seguintes, e Vitória de Guimarães, de 2016 a 2018.