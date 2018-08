Pedro Mendes "muito feliz" pela estreia em convocatórias para a seleção portuguesa

Lusa Comentários 31 Ago, 2018, 15:17 | Futebol Internacional

O defesa central do Montpellier agradeceu ainda a todos os que fazem parte do seu quotidiano e que lhe permitem "evoluir e ajudar a realizar este sonho", referindo-se à convocatória para os jogos com Croácia, vice-campeã do mundo, e Itália.

Com 27 anos, Pedro Mendes fez a formação no Sporting, tendo sido emprestado a Real Massamá, Servette, e Real Madrid, antes de regressar aos `leões` para atuar na equipa B, em 2012/13.

Saiu do Sporting na época seguinte, assinando pelos italianos do Parma, tendo sido emprestado nessa mesma época ao Sassuolo, afirmando-se no Parma em 2014/15, que lhe valeu uma transferência para o Rennes, no qual cumpriu duas temporadas, antes de rumar o Montpellier, na temporada passada.

Além de Pedro Mendes, Fernando Santos chamou pela primeira vez Gedson Fernandes, Sérgio Oliveira e Cláudio Ramos para a seleção, para o jogo particular com a Croácia, em 06 de setembro, e para a estreia na Liga das Nações, frente à Itália, quatro dias depois.