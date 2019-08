Pedro Neto e Bruno Jordão mudam-se para o Wolverhampton

Lusa Comentários 02 Ago, 2019, 20:15 | Futebol Internacional

Formados pelo Sporting de Braga, os dois jovens futebolistas estiveram emprestados à Lazio nas duas últimas temporadas, assinando agora até 2023 com o 'wolves', treinado pelo português Nuno Espírito Santo, juntando-se aos compatriotas Rui Patrício, Roderick Miranda, Rúben Vinagre, Rúben Neves, João Moutinho e Diogo Jota.



Em duas temporadas, Bruno Jordão, de 20 anos, jogou apenas três encontros pela equipa principal da Lazio, menos dois do que os efetuados por Pedro Neto, de 19 anos.



O diretor desportivo dos 'wolves', Kevin Thelwell, disse que os dois jogadores foram contratados apostando "no potencial para o futuro" e que os responsáveis do clube não querem "colocar muita pressão" sobre Jordão e Neto.



"Acredito que estes dois jogadores têm grande potencial para terem sucesso no 'wolves'. Contudo, esperamos que demorem algum tempo até chegarem à equipa principal, porque são muito jovens e vão estar a jogar num novo país e num novo ambiente. Vamos tentar integrá-los no grupo da equipa principal o máximo possível", disse.