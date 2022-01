Pedro Neto volta a treinar no relvado nove meses após grave lesão no joelho

"O Pedro continua a recuperação, pela primeira vez no relvado, após ter regressado a Wolverhampton", anunciou o clube treinado por Bruno Lage, numa publicação na rede social Instagram, acompanhada por várias fotografias do extremo luso a fazer trabalho específico no relvado do centro de treinos dos 'wolves'.



Pedro Neto, de 21 anos, sofreu uma lesão na rótula do joelho esquerdo em 09 de abril do ano passado, no decorrer da partida entre o Wolverhampton e o Fulham, para a Liga inglesa, e foi operado poucos dias depois.



Além de ter desfalcado os 'wolves' durante este periodo, Neto, que está a cumprir a terceira época ao serviço da equipa inglesa, ficou igualmente impedido de dar o contributo à seleção portuguesa no Euro2020, numa altura em que vinha sendo chamado com regularidade pelo selecionador Fernando Santos.



O Wolverhampton, que ocupa o oitavo lugar da Premier League, conta no plantel com mais oito jogadores portugueses: José Sá, Nélson Semedo, Rúben Neves, Bruno Jordão, João Moutinho, Daniel Podence, Francisco Trincão e Fábio Silva.