Pedro Proença confirmado no Comité Executivo da UEFA

O presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) lidera a associação que junta as Ligas Europeias desde novembro de 2023.O mandato de Proença tem duração de um ano, ao contrário dos representantes da Associação Europeia de Clubes (ECA) - Nasser Al-Khelaifi (Paris Saint-Germain) e Miguel Ángel Gil Marín (Atlético de Madrid) -, que vão ter um mandato de quatro anos.Também foram aprovadas algumas adendas aos estatutos da UEFA, entre as quais a obrigação de haver, pelos menos, duas mulheres entre os membros do Comité Executivo.O próximo Congresso da UEFA vai realizar-se em 3 de abril de 2025 em Belgrado.