Pedro Santos antecipa seleção dos EUA determinada

Mário Aleixo - RTP 13 Nov, 2017, 12:27 / atualizado em 13 Nov, 2017, 12:27 | Futebol Internacional

O médio-ala que joga nos norte-americanos do Columbus Crew sabe os perigos que a seleção dos Estados Unidos representa e, em declarações ao jornalista Nuno Perlouro, avança: “Vão querer fazer um bom resultado e demonstrar que têm qualidade. Vão lutar pelo jogo e tentar ganhar ao campeão europeu o que lhes daria maior visibilidade. O futebol americano é físico, muito veloz e lutam o jogo todo. Vai ser duro para Portugal”.





Pedro Santos sabe que os jogos particulares servem para dar oportunidade aos jogadores que estão em forma e, por norma, tem menos hipóteses de aparecerem ao mesmo tempo que servem para dar mais opções ao selecionador.Pedro Santos é um dos futebolistas portugueses a atuar nos Estados Unidos. O jogador, de 29 anos, era um dos capitães do Sp. Braga, e joga na Major League Soccer (MLS), naquela que é a sua segunda experiência no estrangeiro, depois de em 2013/14 ter jogado no Astra Giurgiu, da Roménia.O jogador mais caro da história do Columbus Crew tem mais dois anos de contrato com o clube e mais dois de opção.O futebolista espera ver o jogo pela televisão e, apesar de ter falado pouco do encontro com os colegas norte-americanos, estes sempre lhe vão dizendo que vão ganhar a Portugal.Pedro Santos ainda alimenta uma ténue esperança de poder representar a equipa das quinas mas para já realça que a sua integração está a correr bem e se sente adaptado quer ao estilo de jogo quer à vida nos Estados Unidos.