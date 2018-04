Pelé acredita no Brasil e na recuperação de Neymar para o Mundial2018

Lusa Comentários 16 Abr, 2018, 15:49 | Futebol Internacional

Em declarações à agência AFP, o antigo avançado do Santos afirmou que o Brasil tem boas hipóteses, mas que, apesar de ter uma boa equipa, o futebol é um desporto inesperado e nem sempre ganham as melhores equipas.



"Obviamente que quero que o Brasil seja campeão do mundo, mas o futebol é sempre uma caixinha de surpresas. Temos bons jogadores na Europa e será um desafio tê-los a jogar juntos, mas que acho que temos uma boa equipa para este mundial", afirmou Pelé, durante uma visita ao Dubai.



Relativamente à lesão de Neymar, que foi operado em março ao quinto metatarso do pé direito, Pelé acredita na sua total recuperação pois, segundo o próprio, a lesão "não foi assim tão grave".



"O Neymar é um jogador muito importante para o Brasil, não há dúvidas. Não sabemos exatamente o que vai acontecer, mas acho que ele estará apto para jogar o Mundial e desejo-lhe a mesma sorte que eu tive nos campeonatos do mundo", concluiu.



Pelé, de 77 anos, foi o único jogador a vencer três mundiais (1958, 1962, 1970), marcando 77 golos em 92 jogos com a camisola brasileira.



O Brasil, que conquistou o seu último título mundial na competição coorganizada por Japão e Coreia do Sul, em 2002, está inserido no grupo E do Mundial, que decorrerá entre 14 de junho e 15 de julho, e vai defrontar a Suíça, Sérvia e a Costa Rica.