Pelé desafia Cristiano Ronaldo a bater o seu recorde de 1.283 golos

“Espero que, com a quantidade de golos que já marcou, e foram muitos, tenha saúde e força para chegar aos 1.283 golos, que são a minha marca. Vamos esperar para ver”, disse Pelé, pouco tempo depois de Cristiano Ronaldo, atual jogador da Juventus, ter atingido os 700 remates certeiros.



Pelé confessou que se encontra muito melhor de saúde, depois de ter estado hospitalizado vários dias para ser operado a um cálculo renal, e mostrou-se preocupado com a situação do compatriota Neymar, que “tem sentido dificuldades para se readaptar e alcançar o nível de rendimento de épocas anteriores”.