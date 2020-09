Pelé felicita Cristiano Ronaldo por ter marcado 101 golos ao serviço de Portugal

Eu pensava que iríamos comemorar 100 gols hoje. Mas foram 101! Parabéns @Cristiano, por cada passo adiante em sua jornada!



I thought we were going to celebrate 100 goals today. But it was actually 101! Congratulations @Cristiano, as you reach new heights in your journey. pic.twitter.com/8XWmxDX7yE — Pelé (@Pele) September 8, 2020

"Eu pensava que iríamos comemorar 100 'gols' [golos] hoje. Mas foram 101! Parabéns Cristiano, por cada passo adiante em sua jornada!", escreveu Pelé, na sua conta na rede social Twitter.Cristiano Ronaldo, de 35 anos, alcançou na terça-feira os 101 golos pela seleção, ao marcar os dois golos que deram a Portugal a vitória sobre a Suécia em Solna, por 2-0, num jogo da Liga das Nações.O madeirense, que se tornou o segundo jogador da história a somar 100 golos por uma seleção, está agora mais perto do recorde absoluto, os 109 de Ali Daei, atualmente com 51 anos, que teve como ponto alto da carreira a passagem pelo Bayern de Munique, em 1998/99.O português deixou para trás grandes figuras do futebol como o próprio Pelé, que marcou 77 golos pelo Brasil.Esta não é a primeira vez que Pelé mostra a sua admiração pelo craque português, que venceu recentemente o campeonato italiano com a Juventus.Com 1.283 golos e três títulos mundiais, 'o rei' do futebol já tinha admitido que considerava Cristiano Ronaldo o melhor jogador do mundo da atualidade."Hoje, acho que o Cristiano Ronaldo é o mais estável, já faz uns 10 anos", disse Pelé, em resposta à questão de quem era o melhor jogador atual, numa entrevista concedida há seis meses ao canal 'Pilhado' do YouTube, sublinhando no entanto que também convém estar atento a Messi.O argentino continua a ser o concorrente mais próximo de Cristiano Ronaldo, com 70 golos pela Argentina.O português disse na terça-feira que ficou "muito feliz" pela vitória frente à Suécia (2-0), na Liga das Nações, e por ter chegado aos 101 golos pela equipa principal de Portugal."Claro que chegar aos 100 e depois 101 golos, com dois golaços, deixa-me muito feliz", afirmou na entrevista rápida após a partida.