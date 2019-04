Pelé já saiu do hospital, dois dias depois da cirurgia

Lusa Comentários 15 Abr, 2019, 21:01 | Futebol Internacional

"O paciente Edson Arantes do Nascimento saiu do hospital esta manhã", limitou-se a dizer a unidade hospitalar, através de um boletim médico.



O antigo jogador de futebol, de 78 anos e três vezes campeão do mundo (1958, 1962, 1970), foi internado a 03 de abril no hospital americano de Neuilly (região oeste de Paris) devido a uma infeção urinária.



Regressou depois ao Brasil, para entrar diretamente no Hospital Albert Einstein.



Sábado, foi-lhe retirado um cálculo da uretra esquerda, o canal que transporta a urina do rim para a bexiga.



No total, Pelé passou 13 dias hospitalizado, dos quais seis em Paris e sete em São Paulo.



Pelé só tem um rim após um problema ainda dos tempos em que era jogador: uma costela fraturada durante um jogo afetou o rim direito, que acabou por ter de ser retirado.



A saúde do que muitos consideram o melhor futebolista de todos os tempos tem-se vindo a debilitar nos últimos anos e em 2014 foi vítima de uma infeção urinária grave, a ponto de ser colocado nos cuidados intensivos, com diálise.