Penálti aos 90+8 salva equipa de Rui Vitória da derrota frente ao último

O Al Nassr, orientado pelo treinador português Rui Vitória, evitou hoje a derrota no campeonato de futebol da Arábia Saudita em casa do lanterna-vermelha Damac, empatando 1-1 com um golo de penálti, aos 90+8 minutos, na 16.ª jornada.