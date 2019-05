Pep Guardiola fala do título "mais difícil" da carreira

Comentários 12 Mai, 2019, 20:34 | Futebol Internacional

“Este foi, de longe, o título mais difícil que já ganhei na minha carreira. Temos de parabenizar o Liverpool e agradecer-lhes, porque pressionaram-nos e obrigaram-nos a elevar o nosso nível", disse Guardiola à cadeia de televisão Sky Sports, após a conquista do oitavo título de campeão da carreira.



Os ‘citizens’ venceram hoje por 4-1 em Brighton, na 38.ª e última jornada da Liga inglesa, e arrecadaram o segundo título seguido pela primeira vez no historial, terminando na liderança com 98 pontos, apenas mais um do que o Liverpool.



“Conseguir 198 pontos em duas temporadas é inacreditável. Para conquistar o título tivemos de vencer 14 partidas seguidas e sabíamos que nos últimos três meses não poderíamos perder pontos", transmitiu o catalão, referindo que a próxima época “será ainda mais difícil”.



O ‘capitão’ do City, o central belga Vincent Kompany, também considerou que este foi o “título mais difícil, mas igualmente o mais saboroso”, tendo em conta o desempenho do Liverpool.



“Eles foram excecionais este ano. Estou muito feliz. Este grupo de jogadores tem um incrível desejo de conquista.”, disse o autor do decisivo golo na ronda 37, na receção ao Leicester (1-0).



Já o avançado internacional inglês Raheem Sterling, elogiou “a grande mentalidade” de Pep Guardiola, que só pensa em “vencer, vencer e vencer”.



Do lado do Liverpool, o técnico alemão Jürgen Klopp elogiou os seus jogadores e admitiu que os ‘reds’ fizeram o possível para vencerem um título que lhes escapa desde 1990.



“As pessoas podem dizer que o City teve alguns momentos de sorte, como contra o Arsenal ou Burnley, mas nós também marcámos golos tardios frente ao Tottenham e ao Newcastle. Conseguimos manter-nos corrida, mas quando o nosso adversário é o City, é mais difícil”, analisou, depois da vitória sobre o Wolverhampton, por 2-0.



Klopp considerou que “ser segundo classificado na ‘Premier League’ é difícil, mas é um primeiro passo” para algo mais no futuro, e salientou que o Liverpool conseguiu “reduzir uma diferença de 25 pontos para City, de uma época para a outra”.



O egípcio Mohamed Salah, uma das figuras da formação de Anfield Road, lembrou que os ‘reds’ apenas perderam um jogo no campeonato e deixou uma promessa: “Vamos voltar a lutar pelo título na próxima época”.



O Manchester City sagrou-se hoje campeão inglês de futebol pela sexta vez, a segunda consecutiva, ao vencer por 4-1 no estádio do Brighton, em jogo da 34.ª e última jornada da liga.



O conjunto de Pep Guardiola também já havia conquistado a Supertaça inglesa e a Taça da Liga inglesa e ainda pode arrebatar a Taça de Inglaterra, já que jogará a final, face ao Watford.