Pepa estreia-se a vencer no Cruzeiro, Caixinha e Ivo Vieira empatam

O único golo que permitiu o triundo à formação de Belo Horizonte, que regressou esta temporada ao principal escalão brasileiro, surgiu aos 64 minutos, por intermédio do avançado Bruno Rodrigues, resultado que permite ao Cruzeiro ocupar, para já, o nono lugar, com três pontos.



Depois de ter arrancado a prova com um triunfo na receção ao Bahia de Renato Paiva, o Bragantino de Pedro Caixinha não foi além de um empate 1-1 em casa do Cuiabá, equipa orientada pelo também luso Ivo Vieira.



O Cuiabá adiantou-se no marcador por Matheusinho, aos 67 minutos, mas o Bragantino ainda conseguiu reagir e igualar a contenda, com um golo de Thiago Borbas, aos 85.



Com este resultado, o Bragantino ocupa provisoriamente o segundo posto, com quatro pontos, menos dois do que o líder Fluminense, enquanto o Cuiabá, que já tinha perdido na estreia, é, para já, 14.º, com um ponto.