Pepa surpreendido com despedimento do Al Ahli

O treinador português Pepa mostrou-se hoje surpreendido com a saída do comando técnico do Al Ahli, do Qatar, que foi divulgada na segunda-feira, salientando que as razões “são difíceis de aceitar”.

“É com grande surpresa que saio do Al Ahli Doha. Poderia escrever muita coisa, mas prefiro agradecer aos jogadores, e ao nosso ‘staff’, por todo o seu esforço nesta caminhada que tantos pontos nos deu”, referiu Pepa, numa mensagem divulgada nas redes sociais.



Na noite de segunda-feira, o clube qatari divulgou a saída do técnico, explicando que em causa estavam os “resultados recentes da equipa, que levaram ao declínio do Al Ahli na tabela”, depois da derrota na última jornada por 4-1 frente ao Al Markhiya



Quando Pepa chegou ao clube, em outubro de 2023, o Al Ahli ocupava o 10.º e antepenúltimo lugar do campeonato do Qatar, com apenas três pontos em cinco jornadas, com uma vitória e quatro derrotas.



Agora, soma 19 pontos, com seis vitórias, dois empates e 11 derrotas, que lhe valem o nono posto, tendo ainda atingido as meias-finais da taça.



“As razões são difíceis de aceitar, mas o meu sorriso, competência e paixão pelo trabalho jamais serão beliscados. Um abraço e gratidão a um país fantástico”, concluiu o técnico luso.



Pepa, de 43 anos, já orientou Sanjoanense, Feirense, Moreirense, Tondela, Paços de Ferreira e Vitória de Guimarães, em Portugal, além dos sauditas do Al-Tai e dos brasileiros do Cruzeiro.