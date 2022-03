Pepê já realizou treino condicionado no FC Porto

De acordo com nota publicada no site do FC Porto, que voltou hoje aos treinos após dois dias de folga, o extremo já treinou de forma condicionada, tal como o médio Bruno Costa.



Pepê foi operado em 21 de março, um dia depois ter sido substituído logo aos 25 minutos no jogo com o Boavista, na sequência de um choque com Yusupha, avançado dos 'axadrezados', na partida da 27.ª jornada da I Liga.



No boletim clínico dos 'azuis e brancos' continua o lateral Manafá, ainda a recuperar de uma grave lesão no joelho.



Pepe, Diogo Costa, Otávio, Vitor Ferreira (Portugal), João Mário, Fábio Vieira, Francisco Conceição, Gonçalo Borges (Portugal Sub-21), Mbemba (RD Congo), Zaidu (Nigéria), Marko Grujic (Sérvia), Eustáquio (Canadá), Matheus Uribe (Colômbia) e Taremi (Irão) continuam ao serviço das seleções.



O FC Porto volta a treinar na terça-feira, às 10:30, igualmente no centro de treinos do Olival, em Vila Nova de Gaia.