Pepe Mel é o novo treinador do Almería

”, assinalou o clube andaluz, na rede social X.A saída de Gaizka Garitano foi também comunicada, através de uma nota no site oficial do clube no qual atua o português Luís Maximiano.Este será um regresso de Pepe Mel, de 61 anos, a Espanha, depois de ter orientado clubes como o Málaga, Las Palmas, Rayo Vellecano, Betis e Deportivo da Corunha.O Almería ocupa o último lugar da La Liga, com 10 pontos, e ainda não obteve qualquer triunfo.